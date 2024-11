Governo da Venezuela denuncia ataques contra instalações petrolíferas e culpa oposição

O governo da Venezuela denunciou nesta segunda-feira (18) que sua indústria petrolífera sofreu três "ataques" na semana passada, resultando em perdas milionárias, e responsabilizou a líder opositora María Corina Machado e o ex-integrante das forças especiais americanas Erik Prince.

Segundo a vice-presidente Delcy Rodríguez, dois ataques ocorreram em instalações da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA): uma no leste e outra na principal refinaria do país, no oeste.

A vice-presidente vinculou Prince ao incidente ao citar uma publicação feita pelo militar em sua conta na rede social X, na qual ele fazia referência a uma explosão em um complexo de operações na Venezuela.