Grupo de mídia de Trump dispara na bolsa após rumor de compra de site de criptomoedas

As ações do grupo de mídia do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, dispararam nesta segunda-feira (18) no final do dia em Wall Street, após informações na imprensa sobre a possível compra de uma plataforma de câmbio de criptomoedas.

O título do Trump Media and Technology Group (TMTG) registrou alta de 16,65% no fechamento.

Segundo o Financial Times, o TMTG estaria em negociações avançadas com a gigante americana Intercontinental Exchange (ICE) para adquirir sua subsidiária Bakkt.