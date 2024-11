Nadal garante que está na Davis para 'ajudar a vencer', não para se despedir

O tenista espanhol Rafael Nadal, que vai se aposentar após a Copa Davis, garantiu nesta segunda-feira (18) que sua participação na fase final do torneio, que acontece esta semana em Málaga, no sul da Espanha, tem como objetivo "ajudar a equipe a ganhar", sem confirmar se vai ou não jogar.

"Não estou aqui para me aposentar. Estou aqui para ajudar a equipe a ganhar. É minha última semana em uma competição por equipes e o mais importante é ajudar o time. As emoções chegarão ao final. Antes e depois, estarei focado no que tenho que fazer", explicou Nadal em coletiva de imprensa.

O ex-número 1 do mundo ainda não sabe se o capitão David Ferrer vai colocá-lo em quadra: "Se couber a mim estar em quadra, farei isso com o maior entusiasmo e determinação. Todo o resto é trabalho de David, que tomará as decisões que ele considere melhor para a equipe."