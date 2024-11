Partido opositor pede anulação das eleições gerais de outubro em Moçambique

Segundo ele, um governo interino deve dirigir o país até a realização de eleições "livres, justas e transparentes".

Segundo a Comissão Eleitoral, o partido Frelimo, no poder há quase 50 anos, venceu as eleições com aproximadamente 71% dos votos contra 20% para o Podemos e 6% para o Renamo.

"O processo eleitoral foi maculado pelo preenchimento das urnas a favor de um partido em particular, pela falsificação de registros, pela detenção de candidatos delegados dos partidos de oposição e pelo escrutínio sem a presença dos candidatos delegados", declarou Momade.

"Apelamos às instâncias judiciais a tomarem as decisões que garantam a paz e a reconciliação nacional e respeitem a vontade do povo", acrescentou.

Manifestações convocadas por Venancio Mondlane foram marcadas por confrontos com a polícia em várias cidades e perto de um posto fronteiriço com a África do Sul, que foi fechado temporariamente pelas autoridades sul-africanas.

Ao menos 30 pessoas morreram em atos de violência pós-eleitoral desde 19 de outubro e o assassinato de duas personalidades da oposição, segundo um balanço da ONG Human Rights Watch (HRW). Organizações locais de defesa dos direitos humanos estimam que este balanço pode ser bem maior.