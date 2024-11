Petróleo registra forte alta impulsionado por incidente na Noruega e tensão geopolítica

As cotações do petróleo registraram forte alta nesta segunda-feira (18), impulsionadas pela paralisação do principal campo petrolífero da Noruega e temores de que a guerra entre Rússia e Ucrânia se intensifique.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em janeiro subiu 3,18%, alcançando 73,30 dólares.

Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) para dezembro subiu 3,19%, a 69,16 dólares.