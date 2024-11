Lula pede que COP29 chegue a acordos sobre o clima

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, instou nesta terça-feira (19) a COP29 em Baku, no Azerbaijão, a chegar a acordos para financiar o combate à crise climática e não deixar essa tarefa para a reunião de 2025 no Brasil.

"Não podemos adiar para (a COP30 de) Belém a tarefa de Baku", disse o presidente durante a abertura do segundo dia da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Belém será "a nossa última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático", acrescentou.

O presidente considerou ainda que "na luta pela sobrevivência" não há lugar para o "negacionismo".