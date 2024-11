Reis voltam à região devastada em Valência após primeira visita caótica

De acordo com a imprensa espanhola, o rei e a rainha também visitarão outras duas cidades afetadas pelas enchentes que deixaram 227 mortos e diversos desaparecidos: Utiel, na região de Valência, e Letur, na vizinha Castilla-La Mancha.

"Não acho ruim (que eles estejam vindo)", mas "eles deveriam ter vindo antes, se são a cabeça visível do país", disse Javier Domínguez, 56 anos, morador de Chiva, uma cidade de 16.700 habitantes a oeste da cidade de Valência, que ainda carrega as cicatrizes das indundações, com muitas casas destruídas

- Insultos e lama -

Em 3 de novembro, cinco dias após o desastre, uma comitiva que incluía o rei e a rainha, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o chefe do Executivo de Valência, Carlos Mazón, foi recebida com raiva em Paiporta, a cidade valenciana considerada o epicentro da tragédia.

O grupo foi alvo de insultos e gritos de "assassinos" e do lançamento de lama, paus e outros objetos, em imagens que deram a volta ao mundo.

Em meio à tensão, Sánchez foi evacuado e Mazón saiu logo depois, mas os reis, com suas roupas e rostos manchados de lama, conseguiram falar com algumas pessoas antes de sair também.