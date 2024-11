Suspeita de 'sabotagem' após corte de dois cabos de telecomunicações no Báltico

O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse nesta terça-feira que os danos foram, sem dúvida, causados por "sabotagem". "Ninguém acredita que esses cabos tenham sido cortados por acidente", disse ele.

As tensões no Mar Báltico aumentaram muito desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Moscou vê o aumento da presença da Otan perto de suas fronteiras como uma provocação e uma ameaça à sua segurança.

Com a adesão da Suécia, após a da Finlândia, todos os países que fazem fronteira com o Mar Báltico, com exceção da Rússia, agora são membros da Aliança Atlântica.

