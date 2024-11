Barcelona adia retorno ao Camp Nou para pelo menos meados de fevereiro

Levando em conta que a partida contra a Atalanta está marcada para o final de janeiro, e o compromisso com o Alavés será disputado em 2 de fevereiro, espera-se que o retorno ao Camp Nou aconteça no dia 16 de fevereiro, contra o Rayo Vallecano.

Em outubro, a vice-presidente institucional do Barça, Elena Fort, havia comunicado que o clube esperava retornar ao seu estádio "antes do final do ano".

Fort apresentou à imprensa a programação do clube quando afirmou que a diretoria estava "trabalhando ativamente" para retornar ao Camp Nou ainda em 2024, com uma capacidade provisória de 62 mil espectadores.

A finalização completa das obras está prevista para meados de 2026 e o número de assentos disponíveis será de 105 mil.

O projeto, batizado como 'Espai Barça', prevê a instalação de uma cobertura no Camp Nou.

As obras, que começaram em junho de 2023, foram atrasadas por questões de licenças e pelas queixas de vários trabalhadores sobre suas condições laborais.