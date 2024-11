Hezbollah rejeita qualquer condição de Israel para trégua no Líbano

O chanceler israelense, Gideon Saar, declarou, nesta quarta, que qualquer cessar-fogo no Líbano deve dar a Israel "liberdade de ação" para atacar o Hezbollah "em caso de que ocorram violações" do acordo.

Qassem advertiu que seu movimento atacará "o centro de Tel Aviv" em retaliação aos recentes bombardeios israelenses na capital libanesa.

O Ministério da Saúde libanês declarou, nesta quarta, que dez pessoas morreram em ataques israelenses no sul do Líbano. O Hezbollah anunciou que lançou vários ataques no norte de Israel.

Mais de 3.500 pessoas morreram desde outubro de 2023 no Líbano devido à violência entre Israel e o Hezbollah, a maioria desde a intensificação do conflito, segundo as autoridades do país.

O objetivo declarado de Israel é garantir o retorno para casa dos cerca de 60.000 deslocados do norte de Israel pelos disparos do movimento islamista.

No Líbano, dezenas de milhares de habitantes também foram deslocados.