Macron no Chile, seu contraexemplo em meio à disputa sobre o acordo UE-Mercosul

Emmanuel Macron iniciou, nesta quarta-feira (20), uma visita ao Chile, onde se reunirá com o presidente Gabriel Boric e destacará o relacionamento com esse país em um momento em que a França critica um possível acordo de livre comércio com o Mercosul.

O chefe de Estado francês chegou a Santiago na noite de terça-feira, vindo do Rio de Janeiro, onde participou da cúpula do G20, após uma primeira parada na Argentina do ultraliberal Javier Milei, admirador de Donald Trump e tentado, como o presidente eleito dos EUA, a dar as costas a vários compromissos multilaterais.

Embora o presidente argentino não tenha bloqueado o comunicado final do G20, Macron ficou satisfeito na terça-feira com o fato de Buenos Aires "ter se mantido dentro do consenso" que era a meta que ele havia estabelecido para si mesmo quando se encontrou com o polêmico líder.