'Mataram seu sonho': no Líbano, jogadora fica em coma após ataques de Israel

Desde que as trocas de tiros transfronteiriças começaram, em outubro de 2023, no sul do Líbano, na fronteira com Israel, mais de 3.540 pessoas foram mortas, de acordo com o Ministério da Saúde libanês, a grande maioria desde a escalada em setembro.

E entre as vítimas estão vários esportistas, de acordo com relatos da mídia. A Federação Libanesa de Futebol suspendeu todas as partidas, com exceção de uma.

O capitão da equipe da BFA, Ziad Saadé, disse à AFP que a jogadora está em coma artificial: "Todos devem rezar por ela, para que possa voltar para nós".

"Em campo, ela é uma lutadora. O elo entre a defesa e o ataque", explica seu técnico, Samer Barbari, que visitou o hospital com vários jogadores para mostrar seu apoio a Céline Haidar.

"Ela é uma garota excepcional e uma excelente jogadora", acrescenta Barbari.

