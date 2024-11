Em autobiografia, Merkel descreve Trump como alguém 'fascinado' por autocratas

A ex-chanceler alemã Angela Merkel afirma em seu livro de memórias que Donald Trump é "fascinado" por líderes com tendências autoritárias e que agem "de forma emocional", segundo trechos da obra publicados nesta quinta-feira (21).

Durante seu primeiro encontro em Washington, em março de 2017, logo após o início do primeiro mandato do republicano na Casa Branca, o então presidente dos Estados Unidos "me fez perguntas sobre minhas origens na Alemanha Oriental e minhas relações com Vladimir Putin, que pareciam fasciná-lo", relata Merkel nos trechos publicados pelo jornal Die Zeit.

"Nos anos seguintes, tive a impressão de que líderes com tendências autocráticas e ditatoriais exerciam um certo fascínio sobre ele", continua ela em seu livro com o título Freiheit ("Liberdade"), que será publicado em 26 de novembro em cerca de 30 países.