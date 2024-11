Espanha e Estado palestino celebram reunião bilateral como 'símbolo do compromisso'

O conflito eclodiu após o letal ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, no qual os milicianos islamistas assassinaram 1.206 pessoas, em sua maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em números oficiais israelenses, incluindo os reféns mortos.

A ofensiva de resposta lançada pelo exército israelense matou pelo menos 44.056 pessoas na Faixa de Gaza, em sua maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas.

vab/mdm/rs/du/jb/dd

© Agence France-Presse