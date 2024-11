Negociadores da COP29 buscam consensos após rascunho de acordo que mostra divergências

"O tempo das jogadas políticas acabou", alertou nesta quinta-feira o samoano Cedric Schuster, representante da aliança Aosis, que reúne vários Estados insulares do Oceano Pacífico e do Caribe.

A primeira alternativa do rascunho estabelece que os cofres públicos dos países ricos (principalmente europeus, Estados Unidos e Japão) e fundos privados contribuam com pelo menos um trilhão de dólares por ano para as nações em desenvolvimento, no âmbito da "Nova Meta Quantificada Coletiva" (NCQG, na sigla em inglês).

O valor corresponde à estimativa feita por especialistas consultados pela ONU para que os países em desenvolvimento possam, por exemplo, construir centrais solares, investir em irrigação ou proteger as cidades contra as inundações.

É uma quantia 10 vezes superior aos 100 bilhões de dólares que os países ricos se comprometeram a fornecer para o período de 2020-2025, em parte na forma de doações.

- Terceira opção? -

A segunda opção, que responde às exigências dos países ricos, prevê um "aumento das finanças mundiais para a ação climática" de pelo menos um trilhão dólares por ano "até 2035".