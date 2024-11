Tráfico, apagões, baixo crescimento: Equador em apuros antes de novas eleições

A violência do narcotráfico, a turbulência política, uma economia vacilante e os apagões que duram até 14 horas por dia marcam o período eleitoral para as eleições presidenciais de fevereiro no Equador, nas quais o presidente Daniel Noboa tenta a reeleição.

A pior seca das últimas seis décadas colocou em xeque as usinas hidrelétricas, que atendem a 70% da demanda, o abastecimento de água potável e a produção agrícola. A vida cotidiana é um pesadelo para muitos equatorianos.

"O que o Equador está vivendo é uma crise multidimensional que se expressa em termos econômicos, elétricos e políticos", disse à AFP Fernando Carrion, pesquisador político da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), em Quito.