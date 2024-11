Bondi, a fiel escudeira escolhida por Trump para chefiar a Justiça nos EUA

- Universidade Trump -

Enquanto exercia o cargo de procuradora-geral da Flórida, Bondi esteve em meio a uma controvérsia que envolvia Trump, quando ela se negou a fazer parte de uma ação em 2013, a nível de vários estados, que acusava a Universidade Trump de suposta fraude.

Mais tarde, soube-se que o comitê de reeleição de Bondi havia recebido uma doação de 25 mil dólares (R$ 145 mil na cotação atual) da Trump Foundation. Tanto Trump quanto Bondi negaram ter cometido qualquer crime.

Bondi se juntou à equipe jurídica de Trump no primeiro processo de impeachment do republicano, no qual ele foi acusado de supostamente pressionar o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para encontrar informações políticas sujas sobre seu adversário eleitoral de 2020 e atual presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden.

Trump foi acusado pela Câmara dos Representantes -- controlada à época pelos democratas --, mas foi absolvido pelo Senado, que tinha maioria republicana.

Depois das eleições de 2020, Bondi fez aparições televisivas em nome de Trump e pressionou para deslegitimar a recontagem de votos em estados disputados como parte do esforço do ex-presidente para anular os resultados da votação que deu a vitória a Biden.