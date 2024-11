Os Estados Unidos preveem que os milhares de soldados norte-coreanos enviados à Rússia entrem "logo" em combate contra a Ucrânia, disse o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, neste sábado (23, data local).

"Com base no que eles foram treinados, no modo em que foram integrados nas formações russas, prevejo totalmente vê-los logo em combate", disse Austin à imprensa durante una parada em Fiji, um pequeno país insular no Oceano Pacífico.

