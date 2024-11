Bombardeio israelense em Beirute teve como alvo alto cargo do Hezbollah, diz fonte de segurança

O bombardeio israelense contra um bairro residencial no centro de Beirute na manhã deste sábado (23) teve como alvo um "alto cargo" do movimento pró-Irã Hezbollah, disse uma fonte de segurança libanesa à AFP.

"O alvo era um alto cargo do Hezbollah", disse esta fonte, sem especificar a identidade do líder. "Não é possível saber se morreu", acrescentou, sob condição de anonimato, depois de o Ministério da Saúde ter reportado 15 mortos e 63 feridos no ataque que destruiu um prédio residencial de oito andares.

A busca por sobreviventes sob os escombros continua, segundo o ministério.