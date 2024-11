Bombardeios israelenses deixam vários mortos na capital do Líbano

O objetivo da campanha israelense é afastar o Hezbollah das zonas fronteiriças e permitir o retorno em segurança das 60.000 pessoas deslocadas do norte de Israel pelas trocas de disparos com o Hezbollah, que também provocaram a fuga de dezenas de milhares de habitantes do sul do Líbano.

Mais de 3.640 pessoas morreram no Líbano em mais de um ano, a maioria desde setembro, segundo o Ministério da Saúde.

A frequência dos bombardeios israelenses se intensificou após a partida do emissário americano Amos Hochstein, que visitou o Líbano e Israel para tentar emplacar um acordo de cessar-fogo.

O chefe do Pentágono, Lloyd Austin, declarou que os Estados Unidos estão empenhados em uma solução diplomática no Líbano e instou Israel a melhorar as condições "terríveis" em Gaza, em um telefonema neste sábado com o seu homólogo israelense, Israel Katz.

- "Que matem todos nós" -

Na Faixa de Gaza, a Defesa Civil informou que os bombardeios israelenses deixaram 19 mortos.