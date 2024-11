Bombardeios israelenses no centro de Beirute deixam 19 mortos

Em Gaza, Israel prometeu destruir o Hamas após o ataque mortal do movimento ao seu território em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. No Líbano, procura pôr fim ao lançamento de foguetes do Hezbollah contra o seu solo há mais de um ano.

Os habitantes da capital libanesa acordaram neste sábado ao som de três fortes explosões. Os bombardeios atingiram e destruíram um prédio residencial no bairro popular e densamente povoado de Basta.

Inúmeras ambulâncias deslocaram-se para a zona, onde equipes de resgate trabalhavam para retirar os escombros em busca de possíveis sobreviventes, segundo imagens da AFPTV.

O Ministério da Saúde libanês relatou pelo menos 11 mortos e 63 feridos.

A agência de notícias libanesa NNA falou de um "terrível massacre cometido pela aviação israelense que destruiu um prédio residencial de oito andares com cinco mísseis".

As bombas também caíram nos subúrbios ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah localizado perto do aeroporto internacional da capital.