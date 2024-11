COP29 na prorrogação para alcançar acordo financeiro sobre o clima

"Estamos fazendo tudo o que podemos para construir pontes em todos os eixos e tornar isso um sucesso. Mas é incerto se teremos sucesso", disse o comissário europeu para o Clima, Wope Hoekstra, aos repórteres.

O negociador-chefe do Panamá, Juan Carlos Monterrey, disse estar "otimista" neste sábado, após se reunir com seus homólogos europeus.

"Agora estamos conversando, estamos negociando [...] É uma grande mudança", disse.

A proposta do Azerbaijão incluía um objetivo mais amplo de arrecadar um total de 1,3 trilhão de dólares (7,5 trilhões de reais) até 2035, a partir de contribuições de países ricos e outras fontes de financiamento, mas foi considerada "inaceitável" pelo Sul global.

Oficialmente, a conferência terminou na tarde de sexta-feira, mas na ausência de consenso, as negociações prosseguiram no estádio da capital do Azerbaijão, onde os funcionários já começaram a retirar móveis e decorações.

A presidência do Azerbaijão indicou que publicará este sábado uma proposta final de acordo, antes de submetê-la à aprovação dos quase 200 países reunidos.