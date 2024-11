EUA diz estar comprometido com uma 'solução diplomática' no Líbano

O secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, destacou que o seu país está comprometido com uma solução diplomática no Líbano e instou Israel a melhorar as condições "terríveis" em Gaza, em um telefonema neste sábado (23) com o seu homólogo israelense.

Austin "reiterou o compromisso dos Estados Unidos com uma solução diplomática no Líbano" em um diálogo com Israel Katz, enquanto pressionou Israel "para continuar a tomar medidas para melhorar as terríveis condições humanitárias em Gaza", de acordo com um porta-voz do Pentágono.

bgs/md/db/val/aa