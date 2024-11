Inter goleia e pula para liderança do Italiano; Milan e Juventus empatam sem gols

O destaque do jogo foi o atacante Marcus Thuran, que fez a assistência para Joaquín Correa abrir o placar (17') e balançou as redes ele próprio duas vezes (22' e 25').

Depois de passar em branco em dois jogos da seleção da França na data Fifa, Thuran chega a nove gols nesta edição da Serie A.

Ainda no primeiro tempo, Stefan de Vrij (31') e Yann Bisseck (41') fecharam a goleada interista.

Com a vitória garantida no intervalo, a Inter diminuiu o ritmo no segundo tempo e começou a pensar no jogo da próxima terça-feira contra o RB Leipzig, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões.

"Às vezes marco dois gols, às vezes três e às vezes nenhum. Mas como eu sempre digo, o que mais importa é ajudar a equipe", declarou Thuran à plataforma DAZN.

- Milan e Juve não saem do zero -

Também neste sábado, Milan e Juventus não saíram do 0 a 0 no clássico da rodada, em um jogo com poucas oportunidades para ambos os lados.