Mulheres adaptam tragédia grega para denunciar a dor feminina na guerra

Mitic recita os versos milenares de Eurípides em sérvio. Taltibio, que vem para anunciar às mulheres o destino que as aguarda, responde em albanês. A tradução em inglês é projetada na parede.

Em poucos minutos, não há mais diferença entre os idiomas: a dor é universal. "Isso é alcançado graças às emoções que as atrizes conseguem transmitir, que são muito mais importantes do que a barreira do idioma", enfatiza Hoxha.

Independentemente do idioma, essa versão de As Troianas "é instigante e furiosa. Nossas personagens estão com raiva. Elas dizem 'vão para o inferno, não queremos mais isso. Por que sofremos? Por que Andrômaca deve perder seu filho?", diz ela.

Em meio aos versos antigos, Andrômaca, Hécuba e Cassandra de 2024 acabam levando Eurípides a julgamento.

"Em um determinado momento da peça, Andrômaca grita: 'Quero andar livremente com meu marido e meu filho, sem me sentir ameaçada na rua'. Isso é algo atual, há poucos lugares no planeta onde me sinto totalmente livre para ser eu mesma", continua a diretora.

"Queremos mudar isso. Não acho que uma peça de teatro seja suficiente, mas a arte tem o poder de oferecer algo cuja existência era até então desconhecida", enfatiza.