O que aconteceria se o Google fosse forçado a vender o Chrome?

"Os anunciantes disseram: 'Estamos em um impasse, mas vamos resolver isso'", disse Egan. "E o Google fará o mesmo.

- Quanto vale o Chrome? -

Um analista da Bloomberg estima que o Chrome, usado por mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo, poderia ser vendido por pelo menos US$ 15 bilhões (87 bilhões de reais, na cotação atual).

No entanto, a falta de precedentes torna difícil prever o valor do Chrome no mercado.

Em 2016, um grupo de investidores chineses comprou o mecanismo de buscas norueguês Opera Software ASA, que na época tinha apenas 350 milhões de usuários, por US$ 600 milhões (cerca de R$ 1,95 bilhão, em valor da época).

- Quem poderia comprá-lo? -

"Os possíveis compradores do Chrome realmente não são muitos", disse a analista sênior Evelyn Mitchell-Wolf, da Emarketer, que acredita que 'qualquer empresa que tenha dinheiro suficiente para comprar o Chrome já está sob o escrutínio das autoridades antitruste'.