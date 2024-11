Sinner vence De Minaur e Itália vai à final da Copa Davis

A Itália defenderá o título na decisão da Copa Davis, depois que o número 1 do mundo, Jannik Sinner, deu o segundo ponto à equipe diante da Austrália na semifinal, com a vitória sobre Alex De Minaur por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4) neste sábado (23), em Málaga.

Os italianos, que buscam a terceira conquista no torneio (1976 e 2023), venceram o primeiro jogo do confronto com Matteo Berrettini batendo Thanasi Kokkinakis em três sets, com parciais de 6-7 (6/8), 6-3 e 7-5.

No melhor ano de sua carreira, Sinner embalou na reta final da temporada: 29 vitórias nos últimos 30 jogos desde que foi eliminado nas quartas de final do Masters 1000 de Montreal pelo russo Andrey Rublev, no dia 11 de agosto. Sua única derrota desde então foi para o espanhol Carlos Alcaraz, no dia 2 de outubro, na final do ATP 500 de Pequim.