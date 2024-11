Tottenham goleia e agrava crise do Manchester City

O Manchester City sofreu um duríssimo revés neste sábado (23), goleado em casa pelo Tottenham por 4 a 0, emendando sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Inglês e a primeira como mandante no torneio em dois anos.

A última derrota do City no Etihad Stadium pela Premier League foi em novembro de 2022, quando caiu diante do Brentford. A sequência invicta do time em seus domínios durou 52 jogos.

A derrocada do atual tetracampeão nesta 12ª rodada permite ao líder Liverpool encarar com total tranquilidade sua visita ao lanterna Southampton no domingo. Em caso de vitória, os 'Reds' abrirão oito pontos de vantagem sobre os 'Citizens', que permanecem em segundo apesar da série negativa.