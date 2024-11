Trump completa escolha para altos cargos de seu gabinete com secretária de Agricultura

Vários nomeados por Trump têm vínculos estreitos com o grupo.

Com sua escolhida para comandar a Agricultura, Trump completou o anúncio dos futuros ocupantes dos postos mais altos de seu futuro gabinete.

Alguns cargos de menor nível ainda não foram anunciados, como os chefes da Administração de Pequenas Empresas e o Escritório de Ciência e Tecnologia.

Se for confirmada pelo Senado, Rollins chefiará uma agência de grande envergadura, com implicações importantes para os cidadãos e as empresas americanos.

mlm/des/atm/cjc/mvv

© Agence France-Presse