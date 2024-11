Israel denuncia homicídio 'antissemita' de rabino israelense-moldavo nos Emirados

As autoridades emiradenses mantiveram um estrito hermetismo sobre o assassinato e não fizeram comentários a respeito.

O gabinete de Netanyahu informou, no sábado, que o Mossad, o serviço israelense de inteligência externa, tinha aberto uma investigação para esclarecer o caso.

Os Emirados Árabes Unidos são um dos países árabes que normalizaram as relações com Israel com os acordos de Abraão, de 2020, promovidos pelo então presidente americano Donald Trump em seu primeiro mandato.

"Este desprezível ataque antissemita nos lembra a desumanidade dos inimigos do povo judeu", escreveu o presidente israelense, Isaac Herzog, no X.

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, denunciou, por sua vez, "um crime terrorista antissemita covarde e desprezível".

