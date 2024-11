Napoli vence Roma e recupera liderança da Serie A

Mas o campeão italiano de 2023 tem na cola três equipes que vivem grande fase: Atalanta, Inter de Milão e Fiorentina, que venceram neste fim de semana e têm um ponto a menos.

O trio pode se transformar em quarteto se a Lazio (5ª, 25 pontos) vencer o Bologna neste domingo.

A Juventus, sexta colocada depois do empate com o Milan (7º) em San Siro, no sábado, está a quatro pontos do líder.

Por sua vez, o time 'rossonero' ficou mais para trás, a dez pontos do Napoli, mas conta com um jogo a menos.

O técnico da Roma, Claudio Ranieri, abandonou a aposentadoria aos 73 anos para tentar reerguer a equipe, que não vem bem na temporada.

No estádio Diego Maradona, os 'giallorossi' mostraram uma defesa sólida, mas sofreram com a falta de inspiração no ataque.