Romênia elege presidente sob a sombra da extrema direita

O líder da extrema direita foi acusado de ter se reunido com espiões russos, o que ele nega, enquanto o primeiro-ministro está na alça de mira por polêmicos voos em jatos particulares.

Mas, apesar de sua baixa popularidade, Marcel Ciolacu, que quer projetar a imagem de um homem humilde e autodidata, espera convencer as pessoas com sua mensagem de "estabilidade".

Seu partido, herdeiro do antigo Partido Comunista, marca a vida política do país há mais de três décadas, apesar de sofrer com vários escândalos de corrupção. Atualmente, governa em coalizão com os liberais do PNL.

Na terceira posição aparece Elena Lasconi, uma ex-jornalista de 52 anos e prefeita de centro direita de uma pequena cidade, que poderia surpreender.

ani-anb/cm/sag/zm/mvv

