Salah dá vitória ao líder Liverpool contra o lanterna Southampton

A boa campanha se deve em grande parte à boa fase de Salah, que com dois gols (65' e 83 de pênalti) decidiu um jogo amarrado na casa do lanterna do campeonato.

Apesar de ter aberto o placar com Dominik Szoboszlai (30') depois de um erro na saída de bola do Southampton, o Liverpool sofreu o empate no final do primeiro tempo com Adam Armstrong aproveitando rebote em cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Caomhin Kallaher que ele mesmo cobrou (42').

Depois do intervalo, o próprio Armstrong fez a assistência para o português Mateus Fernandes (56') marcar o segundo dos donos da casa, mas Salah apareceu para salvar os 'Reds'.

Primeiro, o egípcio recebeu passe longo de Ryan Gravenberch para marcar e, na reta final, converteu pênalti marcado após toque de mão dentro da área da defesa do Southampton.

A 12ª rodada do Campeonato Inglês continua neste domingo com o Manchester United visitando o Ipswich, na estreia do técnico português Rúben Amorim.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: