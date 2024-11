Acidente com avião de carga na Lituânia deixa um morto

Uma pessoa morreu nesta segunda-feira (25) quando um avião de carga da DHL que voava da Alemanha para a Lituânia caiu durante um pouso de emergência perto do aeroporto de Vilnius, informaram as autoridades lituanas e a empresa de transporte.

"O avião deveria pousar no aeroporto de Vilnius e caiu a poucos quilômetros do terminal", disse Renatas Pozela, comandante do serviço de bombeiros e resgate.

"Os quatro membros da tripulação foram encontrados. Infelizmente, um deles foi declarado morto", acrescentou.