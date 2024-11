Audiência de jogadores de rúgbi franceses acusados de estupro na Argentina será retomada na terça

Os jogadores alegam desde o início que as relações sexuais com a denunciante, uma argentina de 39 anos que conheceram em uma boate, foram consentidas e sem violência. A acusação, por outro lado, denuncia um estupro com "violência feroz".

Inicialmente em prisão preventiva e depois em prisão domiciliar em Mendoza, os jogadores foram libertados em meados de agosto e autorizados a retornar à França no início de setembro.

