Candidato pró-Rússia e prefeita de pequena cidade avançam ao 2º turno na Romênia

O primeiro-ministro pró-Europa Marcel Ciolacu, que era considerado o favorito, ficou em terceiro lugar com 19,15%, o que representa mil votos a menos que Lasconi.

Calin Georgescu surpreendeu com uma campanha viral na rede TikTok centrada no apelo ao fim do apoio a Kiev. "Esta noite, o povo romeno clamou pela paz. E gritou muito alto, extremamente alto", disse no domingo.

Outro candidato de extrema direita, George Simion, de 38 anos, líder do partido Aliança para a Unidade dos Romenos (AUR), ficou em quarto lugar (13,87%).

"A extrema direita é, de longe, a grande vencedora das eleições", com mais de um terço dos votos, afirmou.

O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que "não conhece bem as opiniões do candidato (Georgescu) a respeito das relações com nosso país".

O resultado é um terremoto político no país de 19 milhões de habitantes, membro da Otan e da União Europeia, e que até agora havia resistido às posturas nacionalistas de vizinhos como a Hungria e a Eslováquia.