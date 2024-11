Judeus homenageiam em Israel rabino morto nos Emirados Árabes

Centenas de judeus ultraortodoxos homenagearam na noite desta segunda-feira (25), em Kfar Chabad, o rabino de origem moldávia Tzvi Kogan, morto dias antes, nos Emirados Árabes.

"Tzvi era inocente, e assim chegará ao paraíso", disse o pai da vítima, o também rabino Alexander Kogan, perto do caixão com o corpo do filho, trasladado dos Emirados.

"O mundo inteiro está comovido com a sua morte. Somos odiados no mundo porque somos judeus", afirmou o grande rabino sefardita de Israel, David Yossef, no funeral. O enterro deve acontecer na madrugada desta terça-feira, em Jerusalém Oriental.