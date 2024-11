Ministros do G7 discutem trégua no Oriente Médio durante reunião na Itália

O ministro de Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou, nesta segunda-feira (25), que está "otimista" quanto a um cessar-fogo no Líbano, durante uma reunião de chanceleres do G7 nos arredores de Roma, na qual as negociações para um acordo de trégua no Oriente Médio dominaram a agenda.

A primeira rodada de conversas do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) esteve centrada na situação no Oriente Médio e no Mar Vermelho, especialmente nos esforços diplomáticos para alcançar um cessar-fogo em Gaza e no Líbano.

"Estou otimista em relação ao Líbano", declarou Tajani em uma coletiva de imprensa, em um momento em que os esforços internacionais para alcançar uma trégua se intensificam, mais de dois meses após o início de uma guerra aberta entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah, aliado ao Irã.