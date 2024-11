Primeira fase da Champions chega à sua metade final com importante Bayern-PSG

O Bayern, cuja sexta e última 'Orelhuda' chegou justamente contra o PSG em 2020, no momento, ocupa a 17ª posição com 6 pontos, uma situação menos crítica que a de seus rivais.

O duelo de terça-feira, em Munique, portanto, é importante para os dois clubes, que se encontraram em quatro das últimas sete edições do torneio.

- Em Anfield sem Vini Jr. -

Outro dos clássicos recentes da Champions que acontecerá esta semana é Liverpool-Real Madrid, que além das finais de 2018 e 2022, também se enfrentaram nas quartas-de-final de 2020-2021 e nas oitavas em 2022-2023. Em todas essas ocasiões, com Jürgen Klopp no banco dos 'Reds', a vitória foi dos 'merengues'.

Mas, na quarta-feira, quem estará no banco do Liverpool é Arne Slot, o sucessor do alemão no comando do time, começou sua era com um recorde impressionante: 16 vitórias em 18 jogos, quatro delas nos primeiros jogos da Liga dos Campeões.

O holandês colocará fim à sequência negativa contra o gigante espanhol?