Dinamarca devolverá escultura de bronze à Turquia

A cabeça de bronze do imperador romano Septímio Severo será devolvida à Turquia, anunciou nesta terça-feira (26) o museu dinamarquês onde estava exposta, após uma disputa que se arrastava desde o ano passado.

"A Gliptoteca decidiu a favor do pedido da Turquia para a restituição do antigo retrato de bronze", indicou a instituição cultural em comunicado.

Há quase dois anos, uma estátua sem cabeça do imperador romano Septímio Severo (145-211) foi devolvida à Turquia após décadas nos Estados Unidos, em uma coleção particular que emprestou-a ao Metropolitan Museum of Art de Nova York.