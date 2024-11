Merkel recorda sem remorsos a crise dos refugiados e as relações com a Rússia

A ex-chanceler alemã Angela Merkel faz uma defesa veemente de seus 16 anos à frente da principal economia da Europa em seu livro de memórias "Liberdade", lançado nesta terça-feira (26) em 30 idiomas.

Desde que deixou o posto de chefe de Governo da Alemanha em 2021, Merkel é acusada de ser muito branda com a Rússia, deixando o país perigosamente dependente do gás russo e de possibilitar a ascensão da extrema direita com sua política de portas abertas aos migrantes.

O livro é lançado em um momento explosivo: com os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos e a organização na Alemanha de eleições antecipadas após o colapso da coalizão de governo.