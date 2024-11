Café arábica registra preço recorde devido à seca no Brasil

O preço do café arábica atingiu, nesta quarta-feira (27), o maior nível em quase 50 anos devido à preocupação com as colheitas no Brasil, afetado este ano por importantes secas.

A libra de arábica com cotação em Nova York atingiu nesta quarta-feira 3,20 dólares, um preço que não registrava desde 1977.

Jack Scoville, analista do Price Futures Group, afirmou que a alta é explicada pelo medo de "colheitas ruins devido às condições climáticas adversas" no início do ano, especialmente no Brasil, o maior produtor mundial de café, e de arábica em particular.