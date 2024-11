Exército libanês começa a reforçar presença no sul do país

O exército do Líbano afirmou, nesta quarta-feira (27), que começou a reforçar sua presença no sul do país, após o anúncio do primeiro-ministro, Najib Mikati, sobre uma decisão do governo neste sentido, graças ao acordo de cessar-fogo entre o Hezbollah e Israel.

"O exército começou a reforçar sua presença no setor localizado ao sul do rio Litani e a estender a autoridade do Estado em coordenação com a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil)", disse o exército em um comunicado. Um jornalista da AFP viu tropas e veículos militares nesta quarta-feira em duas áreas do sul do Líbano.

Por sua vez, o movimento pró-iraniano Hezbollah afirmou que cooperará com o Estado libanês no deslocamento do exército para o sul do país, na região da fronteira com Israel, conforme declarou nesta quarta-feira à AFP um deputado do movimento.