Kaja Kallas, a nova face de uma diplomacia europeia que enfrenta a Rússia

Os europeus temem ficar sozinhos no apoio à Ucrânia, e sofrer as consequências de um acordo de paz obtido contra os interesses de Kiev. O magnata de Nova York prometeu pôr fim ao conflito "em 24 horas", e deu a entender que poderia deixar de fornecer apoio militar à Ucrânia.

Kallas deverá, portanto, convencer o próximo governante americano. Segundo alguns especialistas, sua paixão pelo golfe, que compartilha com Trump, poderia ajudar.

"Cada vez que ela foi para os EUA, se encontrou com republicanos, é um bom ponto de partida", diz Maria Martisiute, especialista do European Policy Centre.

Igualmente, "e com toda a probabilidade, se alinhará com as exigências de Trump relativas a um aumento da despesa militar na Europa", ponto no qual insistiu muito o republicano, acrescenta Daniel Hegedus.

Nos primeiros cem dias de seu mandato, Kallas proporá medidas para fortalecer a indústria da defesa na Europa, em colaboração com o comissário europeu da Defesa, um cargo recém-criado que recai sobre o ex-primeiro-ministro lituano Andrius Kubilius.

"Ela foi muito bem preparada e causou uma boa impressão" quando se encontrou com as equipes do serviço diplomático da UE, destacou um dos seus responsáveis à AFP.