Liverpool vence Real Madrid (2-0) e se mantém 100% na Champions

O jogo começou eletrizante. Aos 4 minutos, o zagueiro do Real Madrid Raúl Asencio salvou em cima da linha após finalização do uruguaio Darwin Núñez que Courtois só conseguiu amortecer.

O colombiano Luis Díaz teve outra grande oportunidade pouco depois, mas o chute saiu fraco e passou à direita do gol.

Núñez e Asencio se desentenderam na área do Real Madri e ambos receberam cartão amarelo. O uruguaio conseguiu uma finalização à queima-roupa, mas Courtois voltou salvar o time espanhol.

No segundo tempo, o Liverpool continuou pressionando nos primeiros minutos, e Núñez teve mais uma boa chance cabeceando sozinho, mas o goleiro madridista apareceu para evitar o gol.

Com os 'Reds' lançados ao ataque e o Real Madrid tentando se fechar, Mac Allister conseguiu abriu o placar com um chute cruzado no canto direito de Courtois.

Minutos depois, o time merengue teve a chance de empatar quando o árbitro marcou pênalti em uma falta sobre Lucas Vázquez na área. O francês Kylian Mbappé foi para a cobrança e o goleiro irlandês Caoimhín Kelleher pulou no canto certo para fazer a defesa.