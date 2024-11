Signatários de tratado criticam envio de minas terrestres dos Estados Unidos para Ucrânia

A decisão dos Estados Unidos de fornecer minas terrestres à Ucrânia é o maior golpe para o tratado internacional contra as minas antipessoais, afirmaram os signatários do documento durante uma reunião no Camboja.

O governo americano, que não assinou a Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoal, anunciou na semana passada o envio das armas à Ucrânia para seu uso na guerra contra a invasão russa.

A Ucrânia, que é signatária do tratado, cometerá uma "violação direta" da convenção caso receba as minas americanas, afirma um comunicado dos signatários, reunidos na cidade cambojana de Siem Riep.