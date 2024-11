Ucrânia e Coreia do Sul concordam em compartilhar informações militares

A Ucrânia e a Coreia do Sul concordaram em compartilhar informações sobre o envio de tropas norte-coreanas para a Rússia, de acordo com um comunicado divulgado pela Presidência sul-coreana, nesta quarta-feira (27), por ocasião da visita do ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, recebeu a delegação ucraniana liderada por Umerov e manifestou sua "esperança de que ambos os países trabalhem juntos" face às "ameaças à segurança" decorrentes da cooperação militar entre Moscou e Pyongyang, segundo o comunicado.

Os dois países concordaram em "continuar compartilhando informações sobre o envio de tropas norte-coreanas para a Rússia, assim como sobre a transferência de armas e tecnologias entre a Rússia e a Coreia do Norte", acrescentou a Presidência sul-coreana.