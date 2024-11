Mal na Champions, PSG se refugia na zona de conforto do Campeonato Francês

Mas antes, o desafio do PSG será mostrar que continua sem adversários do mesmo nível na França.

"As derrotas são dolorosas, mas permitem ter mais informações sobre os jogadores para o futuro, ver até onde vamos, quem responde melhor", disse Luis Enrique em uma tentativa de enxergar o lado positivo de mais um resultado ruim da equipe na Champions.

Depois de ter poupado vários jogadores na vitória sobre o Toulouse (3 a 0) na rodada passada, pensando no jogo contra o Bayern, o PSG não deve economizar forças para enfrentar o Nantes.

O goleiro Gianluigi Donnaruma volta a ser titular, enquanto o atacante Ousmane Dembelé, que perdeu um pênalti na Alemanha, disputa uma vaga com Marco Asensio.

O português Gonçalo Ramos, recuperado de uma lesão, pode reforçar o setor ofensivo.

A torcida do Nantes não poderá comparecer ao Parque dos Príncipes porque o clube foi punido pelos incidentes no jogo contra o Le Havre no fim de semana passado.