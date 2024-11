Artur Jorge descarta favoritismo do Botafogo na final da Libertadores

"Pela dimensão [do torneio], eu me arrisco a dizer que esse vai ser o jogo mais importante da minha carreira", acrescentou.

À frente do Botafogo desde abril, o português considerou que a equipe "tem feito uma campanha na que merece o título no final da temporada", mas avisou que será muito difícil vencer o Atlético do técnico argentino Diego Milito, que chega para a decisão depois de uma série de dez jogos sem vencer.

"Vamos ter uma tarefa árdua para poder conseguir vencer o rival, nós iremos seguramente lutar por esse troféu até o último segundo, até a última gota de suor. Essa equipe nunca falhou, essa equipe vai lutar com toda sua força para conseguir superar esse rival e conquistar esse troféu", prometeu.

"O resultado final pode ser definido pelo detalhe", destacou o treinador.

- Dúvida na zaga -

Artur Jorge não confirmou se poderá contar com o zagueiro angolano Bastos, pilar da defesa alvinegra, que apresenta problemas físicos. Mas destacou o "nível extremamente competitivo" de qualquer um que seja seu substituto.