Desemprego no Brasil cai para 6,2%, seu nível mais baixo desde 2012

O desemprego no Brasil registrou seu nível mais baixo desde 2012 no trimestre de agosto a outubro, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (29), uma boa notícia para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que enfrenta a desconfiança do mercado.

Trata-se da sétima queda consecutiva do indicador calculado em trimestres móveis. No período de julho a setembro, o índice foi de 6,4%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É "a menor taxa de desocupação" desde o trimestre de janeiro a março de 2012, disse o IBGE em nota, que naquele ano mudou sua metodologia de cálculo do desemprego.